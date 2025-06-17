ента новостей

17:12
ПМЭФ посетит замглавы Госсовета КНР
15:43
Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество
15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
12:42
В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку
12:37
Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики
12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
11:38
В Петербурге задержан участник потасовки возле бара на улице Рубинштейна
10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества
10:23
Губернатор Александр Беглов поздравил Молодежный театр на Фонтанке с 45-летием
10:14
В Красносельском районе возведут часовню в честь преподобного Гавриила Ургебадзе
10:07
В Невском районе будут собирать беспилотный транспорт
09:16
В Ленобласти построят сладкий завод
09:03
В Петербурге растет спрос на азиатские продукты питания
01:59
Петербургское футбольное «Динамо» в 12-м туре второй лиги Б крупно победило «Рязань» – 3:0
01:32
«Ленинградец» победил костромской «Спартак» благодаря голу Бачинского, но вернуться в ФНЛ клубу из Ленобласти по итогам сезона – 2023/2024 не удалось
19:22
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «Ижорец»
13:58
Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова
13:43
На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток
13:00
В Ленобласти в ДТП пострадал водитель иномарки и двое детей
12:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже
12:47
На Будапештской в ДТП пострадала 15-летняя школьница
12:41
В Петроградском районе ограбили студента
12:37
На проспекте Ветеранов задержали налетчиков на магазин
12:33
В Колпино мужчина угрожал ножом продавцу в магазине
11:52
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
11:41
В Петербурге стартует фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ»
11:38
На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомашин
10:56
Платная медицина стала более востребованной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ

В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпино проводят проверку по инциденту в городском автобусе с применением перцового баллончика

В полицию Колпинского района 16 июня в 21:45 поступило заявление от водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 324. Согласно заявлению, на автобусной остановке "Красная" в салоне транспортного средства произошла потасовка между мужчинами, в ходе которой был применен перцовый газ. После инцидента участники драки покинули место происшествия.

Впоследствии в правоохранительные органы поступила телефонограмма о том, что 16-летний житель города Колпино обратился за медицинской помощью. У подростка диагностирован химический ожог обоих глаз средней степени тяжести.

Несмотря на полученные повреждения, пострадавший отказался от госпитализации. После оказания необходимой медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стала ссора между подростками в автобусе. Один из участников ссоры применил против другого перцовый баллончик.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию второго участника конфликта.

Все по теме: Колпинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-11-2023, 14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира
25-03-2025, 09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
19-02-2024, 13:03
В Петербурге избили 16-летнего подростка и брызнули в лицо из перцового баллончика
29-05-2025, 12:42
Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"
1-05-2024, 12:37
В Колпино 11-летняя девочка сломала ногу в автобусе после резкого торможения
5-07-2024, 12:44
В Колпино дорожный конфликт завершился стрельбой из газового пистолета

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
Сегодня, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
Вчера, 13:43
На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток
Вчера, 13:00
В Ленобласти в ДТП пострадал водитель иномарки и двое детей
Наверх