В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ

В полицию Колпинского района 16 июня в 21:45 поступило заявление от водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 324. Согласно заявлению, на автобусной остановке "Красная" в салоне транспортного средства произошла потасовка между мужчинами, в ходе которой был применен перцовый газ. После инцидента участники драки покинули место происшествия.

Впоследствии в правоохранительные органы поступила телефонограмма о том, что 16-летний житель города Колпино обратился за медицинской помощью. У подростка диагностирован химический ожог обоих глаз средней степени тяжести.

Несмотря на полученные повреждения, пострадавший отказался от госпитализации. После оказания необходимой медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стала ссора между подростками в автобусе. Один из участников ссоры применил против другого перцовый баллончик.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию второго участника конфликта.