На проспекте Шаумяна подростки избили 10-летнюю девочку

Сегодня утром, 14 июля около 07 часов 50 минут в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что накануне, 13 июля в 22:55, за медицинской помощью обратилась десятилетняя девочка с абдоминальными ушибами. Согласно её заявлению, днем она подверглась избиению со стороны группы подростков возле дома номер 2 на проспекте Шаумяна.

После проведения необходимых медицинских процедур, пациентка была направлена на дальнейшее амбулаторное лечение по месту жительства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннее расследование данного происшествия, направленное на установление личностей всех причастных к инциденту. По факту произошедшего инициирована проверка.