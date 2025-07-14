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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Шаумяна подростки избили 10-летнюю девочку

На проспекте Шаумяна подростки избили 10-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по инциденту с подростками на проспекте Шаумяна 

Сегодня утром, 14 июля около 07 часов 50 минут в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что накануне, 13 июля в 22:55, за медицинской помощью обратилась десятилетняя девочка с абдоминальными ушибами. Согласно её заявлению, днем она подверглась избиению со стороны группы подростков возле дома номер 2 на проспекте Шаумяна.

После проведения необходимых медицинских процедур, пациентка была направлена на дальнейшее амбулаторное лечение по месту жительства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннее расследование данного происшествия, направленное на установление личностей всех причастных к инциденту. По факту произошедшего инициирована проверка.

Все по теме: Красногвардейский район, телесные повреждения, подростки
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