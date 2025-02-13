ента новостей

12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
11:38
В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»
11:30
Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино
11:24
На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле
10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10:28
В Ленобласти стали производит больше электроники
09:56
В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка
09:48
Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»
09:36
В Петербурге ищут двоих мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру в Невском районе
09:20
В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
09:00
Оборот общепита в СПб вырос на треть
08:45
Взаимодействие с мировыми судьями стало проще: в СПб заработал чат-бот
18:04
В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА
11:54
В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине
11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
10:31
В Петербурге завершился Кубок России по подводномуu спорту
09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
09:27
Пенсионеры стали активнее искать работу
08:42
В Петербурге растут зарплаты: город лидирует по темпам экономического роста
07:19
Центробанк вводит период охлаждения для кредитов
06:07
РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб
00:04
Петербургские шахматисты Игорь Исмагилов и Лев Чернов завоевали медали на детском первенстве России в Сочи
23:40
КХЛ: СКА проиграл московскому «Динамо» 1:3, «Торпедо» разгромило «Ак Барс» 5:1
19:32
В Петербурге впервые вышли на маршрут новый «умный» трамвай и троллейбус
17:29
День защитника Отечества в СПб отметят запуском «Поезда дружбы»
17:19
Меньше петербуржцев стали ловить пьяными за рулем: статистика за год
16:08
Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО
15:33
Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка

В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту  избиения подростка в ТРК на Полюстровском проспекте

Вчера ночью, 12 марта около 00 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером около 20 часов 45 минут был госпитализирован 16-летний подросток с переломом скулы, носа и множественными гематомами.  После оказания медицинской помощи подросток от госпитализации отказался и был направлен домой на амбулаторное лечение.                                                   

Полицейские установили, что мальчика около 18 часов беспричинно был избит неизвестными в торгово-развлекательном комплексе, расположенном в доме 84 по Полюстровскому проспекту.

Сотрудники полиции установили подростков, причастных к указанному инциденту – двоих 15-летних учеников 9 класса.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о направлении материала на Комиссию по делам несовершеннолетних для постановки правонарушителей на профилактический учет.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-08-2023, 13:25
В Ленобласти мужчина ударил подростка битой по лицу
18-03-2024, 13:26
В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо
5-07-2024, 13:09
В Приморском районе неизвестный порезал ножом подростка
23-01-2025, 14:19
В Колпино похитили и избили подростка
19-03-2024, 10:14
В Петербурге задержали мужчину, который брызнули из баллончика в лицо подростку
23-07-2024, 11:46
На проспекте Стачек избили подростка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
Вчера, 11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
Вчера, 09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
Наверх