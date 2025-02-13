В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка

Вчера ночью, 12 марта около 00 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером около 20 часов 45 минут был госпитализирован 16-летний подросток с переломом скулы, носа и множественными гематомами. После оказания медицинской помощи подросток от госпитализации отказался и был направлен домой на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что мальчика около 18 часов беспричинно был избит неизвестными в торгово-развлекательном комплексе, расположенном в доме 84 по Полюстровскому проспекту.

Сотрудники полиции установили подростков, причастных к указанному инциденту – двоих 15-летних учеников 9 класса.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о направлении материала на Комиссию по делам несовершеннолетних для постановки правонарушителей на профилактический учет.