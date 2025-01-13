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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ударников  двое подростков избили и ограбили прохожего

На проспекте Ударников  двое подростков избили и ограбили прохожего

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Красногвардейского района задержали подростков, подозреваемых в грабеже на проспекте Ударников 

Накануне ранним утром, 12 января 2025 года около 06 часов 25 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о грабеже возле дома 36 по проспекту Ударников.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неизвестных, распылили в лицо 37-летнему пострадавшему местному жителю содержимое перцового баллончика, избили его, похитили мобильный телефон и с места происшествия скрылись.

Пострадавший за медицинской помощью не обращался. 

В этот же день около 15 часов 30 минут возле дома 40 по проспекту Энтузиастов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двоих несовершеннолетних в возрасте 15 и 16-лет. 

Подростков опросили и передали законным представителям. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, грабеж, подростки
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