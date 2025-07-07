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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса

В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красносельского района проводят проверку факта нападения на водителя троллейбуса

В правоохранительные органы Красносельского района 6 июля около 11 часов 30 минут поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении 62-летней гражданки, работающей водителем троллейбуса маршрута № 1. Женщина обратилась за медицинской помощью в связи с полученными ушибами. После осмотра и оказания необходимой помощи пациентка была направлена на амбулаторное лечение.

Согласно заявлению пострадавшей, инцидент произошел 4 июля в 00:00 на остановочном пункте общественного транспорта, расположенном на улице Летчика Тихомирова. Неизвестные лица нанесли телесные повреждения водителю троллейбуса после того, как она сделала замечание по поводу неоплаты проезда.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Предпринимаются необходимые действия для установления личностей и задержания лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Все по теме: Красноселький район, телесные повреждения
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