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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у компьютерного клуба подростки избили молодого парня и кинули в него петарду

В Петербурге у компьютерного клуба подростки избили молодого парня и кинули в него петарду

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств конфликта у компьютерного клуба на Торжковской улице

В полицию Приморского района Петербурга 6 мая поступила информация о происшествии возле компьютерного клуба, расположенного в доме номер 5 по Торжковской улице.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19-летнего юношу с термическими повреждениями головы и другими телесными повреждениями. Другие лица, причастные к инциденту, покинули место происшествия до прибытия полиции.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение, где его состояние было оценено как удовлетворительное.

Предварительно установлено, что конфликт произошел примерно в 22:40 в помещении компьютерного клуба.

Согласно имеющимся данным, трое неустановленных лиц нанесли побои пострадавшему, после чего бросили в него зажженную петарду и скрылись.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, совершивших данное преступление.

Источник: ГУ МВД
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