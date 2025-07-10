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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе

В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Колпино проводят проверку по инциденту в автобусе с применением газового баллончика

8 июля в правоохранительные органы Колпинского района поступила информация об инциденте, произошедшем на пересечении улиц Оборонной и Тверской в городе Колпино. Сообщалось о нападении неизвестных лиц на мужчину, в ходе которого нападавшие нанесли побои и применили газовый баллончик.

Пострадавший, мужчина 45 лет, был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом химического ожога шеи и ушибами. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно показаниям потерпевшего, конфликт с неизвестными лицами возник 8 июля напротив дома номер 52 по Заводскому проспекту в Колпино, во время его нахождения в маршрутном автобусе. В результате словесной перепалки последовало физическое насилие и применение газового баллончика.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников конфликта.

Все по теме: Колпинский район, телесные повреждения
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