В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе

8 июля в правоохранительные органы Колпинского района поступила информация об инциденте, произошедшем на пересечении улиц Оборонной и Тверской в городе Колпино. Сообщалось о нападении неизвестных лиц на мужчину, в ходе которого нападавшие нанесли побои и применили газовый баллончик.

Пострадавший, мужчина 45 лет, был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом химического ожога шеи и ушибами. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно показаниям потерпевшего, конфликт с неизвестными лицами возник 8 июля напротив дома номер 52 по Заводскому проспекту в Колпино, во время его нахождения в маршрутном автобусе. В результате словесной перепалки последовало физическое насилие и применение газового баллончика.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников конфликта.