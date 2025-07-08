В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата

Вечером 7 июля 2025 года, около 17 часов в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступила информация о нарушении общественного порядка, зафиксированном возле дома номер 56/58 по улице Марата, в непосредственной близости от магазина, реализующего алкогольную продукцию. Согласно поступившей информации, наблюдалась конфликтная ситуация между несколькими гражданами мужского пола.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которыми был задержан 22-летний гражданин, проживающий в данном районе и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Остальные участники инцидента покинули место происшествия до прибытия правоохранительных органов.

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что по указанному адресу произошел инцидент, спровоцированный употреблением алкогольных напитков, в ходе которого один из участников произвел выстрел в воздух из устройства, предназначенного для стрельбы травматическими патронами.

В результате данного инцидента никто из граждан не пострадал и не получил телесных повреждений.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание остальных лиц, принимавших участие в указанной конфликтной ситуации. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.