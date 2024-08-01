В Сесрорецке неадекват разбил в рейсовом автобусе лобовое стекло

Накануне утром, 31 июля 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса, двигавшегося по маршруту № 211Э, о том, что на остановке возле дома 64 по улице Володарского в городе Сестрорецк неизвестный разбил в его автобусе лобовое стекло.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 09 часов 30 минут неизвестный устроил скандал с водителем автобуса из-за того, что тот не остановился на нужной ему остановке, после чего вышел и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, и скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приняты меры к розыску буйного пассажира.