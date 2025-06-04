В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 3 июня около 18 часов 15 минут поступили заявления от двух жительниц деревни Лаврики. Женщины сообщили, что 1 июня в 19:30 возле дома номер 40 пятеро несовершеннолетних злоумышленников совершили нападение на их сыновей, учеников шестого и пятого классов, возрастом 12 и 11 лет, соответственно. Применив физическую силу, нападавшие отобрали у мальчиков самокаты и скрылись с места преступления.

Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 10 000 рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.