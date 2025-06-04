ента новостей

17:08
На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей
16:01
Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга
15:55
Владельцам «Единой карты петербуржца» могут посетить Главный штаб Эрмитажа по льготной цене
14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
14:38
В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников
14:36
Петербургская шахматистка Ульяна Дудкина заняла 5-е место на завершившемся в Воронеже этапе Кубка России, в тройку вошли Анна Журова, Екатерина Борисова и Диана Хафизова
14:33
В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
14:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине
14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
14:18
В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя
14:08
Во Фрунзенском районе мигрант ударил ножом сожительницу
14:02
На Петергофском шоссе женщина ударила ножом своего мужа
12:09
Концерт оркестра Metalliada в «Колизей Арене»
12:05
Исторический парк «Россия – Моя история» ищет истории героев СВО
10:57
С Днем бега!
10:39
Почему в Петербурге дорогие фрукты и овощи?
09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
08:53
В СПб начнут продавать корюшку в шоколаде
08:42
Абхазия и СПб: торговый оборот серьезно вырос
16:23
В пожаре на Обводном канале погибли два человека
16:09
Губернатор Александр Беглов поздравил Митрополита Варсонофия с 70-летним юбилеем
15:02
«Ролан Гаррос – 2025»: Мирра Андреева сыграет в 1/4 финала с француженкой Буассон, а Рублёв разгромлен Синнером в 1/8 финала
11:48
Мужчина зарезал подругу на пляже в Приморском районе
11:24
В лесу у поселка Сосново нашли автомат, пистолет и боеприпасы
11:14
В Петербурге 84-летняя блокадница передала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан
10:33
Жителя Ленобласти задержали за убийство собутыльника, совершенное 24 года назад
10:29
В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку
08:12
Полиция СПб повышает эффективность работы
07:57
СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников

В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района ищут похитителей самокатов забравших самокаты у школьников в Лавриках

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 3 июня около 18 часов 15 минут поступили заявления от двух жительниц деревни Лаврики. Женщины сообщили, что 1 июня в 19:30 возле дома номер 40 пятеро несовершеннолетних злоумышленников совершили нападение на их сыновей, учеников шестого и пятого классов, возрастом 12 и 11 лет, соответственно. Применив физическую силу, нападавшие отобрали у мальчиков самокаты и скрылись с места преступления.

Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 10 000 рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-05-2025, 13:04
В поселке Кузьмоловский у школьника отобрали самокат
21-05-2025, 09:36
На Ленинском проспекте ограбили студента
23-05-2025, 12:56
В Выборге неизвестный обстрелял из пневматики мужчину
5-10-2023, 13:53
В Кировском районе задержали уличного грабителя
16-05-2023, 12:31
В Петербурге задержали уличного грабителя
13-05-2025, 11:14
В поселке Федоровское неизвестные похитили из офиса бизнесмена два сейфа с деньгами

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
Сегодня, 09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
2-06-2025, 12:09
В Ленобласти пьяный подросток на питбайке пострадал от столкновения с забором
31-05-2025, 22:22
На Петергофском шосс байкер получил тяжелые травмы в ДТП с «Роллс-Ройс»
Наверх