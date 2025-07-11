В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб

На 16-м километре трассы «Саперное — Мельниково — Кузнечное» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Согласно предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля «МАN», двигаясь с полуприцепом, потерял контроль над транспортным средством из-за внезапного повреждения шины. В результате грузовик выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем марки «Ауди», личность водителя которого в настоящий момент не установлена.

Удар оказался смертельным для водителя «Ауди», который скончался на месте аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Основной задачей является установление личности погибшего водителя.