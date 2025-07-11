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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб

В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти

На 16-м километре трассы «Саперное — Мельниково — Кузнечное» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Согласно предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля «МАN», двигаясь с полуприцепом, потерял контроль над транспортным средством из-за внезапного повреждения шины. В результате грузовик выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем марки «Ауди», личность водителя которого в настоящий момент не установлена.

Удар оказался смертельным для водителя «Ауди», который скончался на месте аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Основной задачей является установление личности погибшего водителя.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП
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