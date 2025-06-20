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Питерец.ру » Происшествия » На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке

На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя «Ауди», сбившего пешехода на Долгоозерной улице

Около 22 часов 30 минут 19 июня текущего года, 39-летний гражданин, управляя транспортным средством марки «Ауди», проявил преступную небрежность, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в непосредственной близости от дома номер 49 по Долгоозерной улице, где водитель не обеспечил соблюдение необходимой дистанции до движущегося впереди автомобиля.

В результате указанного нарушения произошло столкновение с автомобилем марки «Ленд Ровер». После столкновения, водитель «Ауди» потерял контроль над управлением, выехал за пределы дорожного полотна и совершил наезд на 37-летнего пешехода, ожидавшего общественный транспорт на остановочном пункте.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные телесные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель автомобиля «Ауди» задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход
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