На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»

Сегодня, в 14 часов 20 минут, на перекрестке шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Рено Сандеро", мужчина 78 лет, при выполнении маневра поворота налево, допустил столкновение с автомобилем "Мазда 3". За рулем "Мазды 3" находился 21-летний молодой человек.

К сожалению, столкновение привело к трагическим последствиям. Водитель автомобиля "Рено Сандеро" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту, для определения степени ответственности участников.