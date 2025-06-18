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Питерец.ру » Происшествия » На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»

На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе

Сегодня, в 14 часов 20 минут, на перекрестке шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Рено Сандеро", мужчина 78 лет, при выполнении маневра поворота налево, допустил столкновение с автомобилем "Мазда 3". За рулем "Мазды 3" находился 21-летний молодой человек.

К сожалению, столкновение привело к трагическим последствиям. Водитель автомобиля "Рено Сандеро" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту, для определения степени ответственности участников.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП
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