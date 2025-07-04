В Петербурге задержали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионерку с набережной канала Грибоедова

В минувший вторник, 1 июля 2025 года, в 00 часов 5 минут, в отделение полиции Адмиралтейского района поступило заявление от гражданки пенсионного возраста, 72 лет, зарегистрированной по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 158. Потерпевшая сообщила, что в конце июня текущего года ей поступили телефонные звонки от неустановленных лиц, которые, используя обман, убедили её передать денежные средства в размере 365 000 рублей двум курьерам, мотивируя это необходимостью обеспечения сохранности её сбережений.

На основании изложенных фактов следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

2 июля 2025 года, в 14 часов 50 минут, сотрудниками оперативно-розыскной группы уголовного розыска, в результате проведения комплекса оперативных мероприятий, возле дома номер 2 по Широкой улице были задержаны двое подозреваемых в совершении вышеуказанного преступления. Задержанные оказались так называемыми "дропами", возраст которых составляет 15 и 18 лет.

В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий и решения вопроса об избрании меры пресечения.