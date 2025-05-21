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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы

В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района задержали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы

15 мая 2025 года, около 15 часов 50 минут, в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 84-летнего гражданина, проживающего в доме номер 6 по Апрельской улице. В своем заявлении он указал, что в период с 7 по 14 мая текущего года ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые, используя обман и ссылаясь на необходимость защиты его сбережений, склонили его к передаче всех имеющихся у него денежных средств курьеру.

Согласно показаниям потерпевшего, 12 мая 2025 года он снял со своего банковского счета 500 000 рублей, после чего передал указанную сумму прибывшему курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных 20 мая 2025 года около 11 часов утра у дома номер 124 по Октябрьской набережной, сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний гражданин, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
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