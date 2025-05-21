В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы

15 мая 2025 года, около 15 часов 51 минуты в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило обращение от 84-летнего гражданина, проживающего в доме номер 6 по Апрельской улице. В своем заявлении пенсионер указал, что в период с 7 по 14 мая текущего года ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые, используя обман и представляясь сотрудниками службы безопасности банка, убедили его передать все имеющиеся сбережения курьеру для их "сохранности".

Согласно показаниям потерпевшего, 12 мая 2025 года он снял со своего банковского счета 500 000 рублей, после чего передал указанную сумму прибывшему по адресу курьеру.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данные действия как мошенничество, совершенное в крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 20 мая 2025 года около 11 часов утра у дома номер 124 по Октябрьской набережной, сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления в качестве "дропа".

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.