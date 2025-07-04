В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей

3 июля 2025 года около 17 часов 50 минут в отделение полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 87-летнего мужчины, проживающего по адресу: улица Маршала Говорова, дом 22. Заявитель сообщил, что в мае текущего года ему поступили телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обман и предлог защиты сбережений от мошеннических операций, убедили пенсионера передать крупную сумму денег курьеру в два приема. Общая сумма переданных средств составила 18 000 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей произошедшее как мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего раскрытия дела и привлечения виновных к ответственности.