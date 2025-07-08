В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом

В Главное управление полиции 7 июля 2025 года около 10 часов 45 минут поступила информация об инциденте: на пересечении Светлановского и Просвещения проспектов был зафиксирован факт избиения мужчины.

Впоследствии, медицинское учреждение направило в правоохранительные органы телефонограмму, в которой сообщалось о госпитализации 34-летнего мужчины с множественными травмами, его состояние оценивалось как тяжелое.

По словам потерпевшего, причиной конфликта стало резкое торможение его автомобиля, что вызвало агрессивную реакцию водителя транспортного средства, двигавшегося позади. Последовавшая за этим ссора переросла в физическое насилие.

По данному инциденту следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в тот же день, около дома номер 74 по проспекту Просвещения, был задержан 22-летний водитель, подозреваемый в совершении преступления.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении в отношении задержанного меры пресечения.