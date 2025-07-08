ента новостей

13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
08:52
Ювелиры Петербурга увеличили объемы продаж
08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
08:33
Образование стало менее доступным?
01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом

В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали молодого человека, избившего своего оппонента в ходе дорожного конфликта 

В Главное управление полиции 7 июля 2025 года около 10 часов 45 минут поступила информация об инциденте: на пересечении Светлановского и Просвещения проспектов был зафиксирован факт избиения мужчины.

Впоследствии, медицинское учреждение направило в правоохранительные органы телефонограмму, в которой сообщалось о госпитализации 34-летнего мужчины с множественными травмами, его состояние оценивалось как тяжелое.

По словам потерпевшего, причиной конфликта стало резкое торможение его автомобиля, что вызвало агрессивную реакцию водителя транспортного средства, двигавшегося позади. Последовавшая за этим ссора переросла в физическое насилие.

По данному инциденту следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в тот же день, около дома номер 74 по проспекту Просвещения, был задержан 22-летний водитель, подозреваемый в совершении преступления.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении в отношении задержанного меры пресечения.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-05-2025, 12:56
В Разметелево жестоко избили посетителя магазина
9-06-2025, 12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
10-06-2025, 10:55
В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного
2-10-2023, 11:00
В центре Петербурга житель Хакасии во время ссоры ударилоппонента ножом
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера
25-06-2025, 14:34
На Разъезжей улице задержан подозреваемый в хулиганстве

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Сегодня, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Вчера, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
Наверх