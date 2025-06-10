В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 8 июня 2025 года около 01 часа 20 минут поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 63-летнего мужчины с серьёзным ножевым ранением грудной клетки. Пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью и был помещён в стационар в тяжёлом состоянии.

Согласно показаниям пострадавшего, инцидент произошёл в результате конфликта у кафе, расположенного в доме номер 98 по Бульвару Новаторов, где неизвестный злоумышленник нанёс ему ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате оперативных мероприятий, проведённых 9 июня 2025 года в 16:00 возле дома номер 4 по Авангардной улице, сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнюю иностранную гражданку, уроженку одного из государств Центральной Азии. Она подозревается в совершении нападения на потерпевшего из-за ревности.

В настоящее время задержанная доставлена в отделение полиции для проведения следственных действий и определения меры пресечения.