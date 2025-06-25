На Разъезжей улице задержан подозреваемый в хулиганстве

Вечером 24 июня 2025 года, в 19 часов 30 минут, правоохранительные органы получили сообщение о том, что в 05 часов 07 минут утра от жилого дома, расположенного по адресу: Разъезжая улица, дом 36, был экстренно госпитализирован 28-летний мужчина.

На следующее утро, оперативной группой полиции, непосредственно у дома номер 36 по Разъезжей улице, был задержан 27-летний гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении пострадавшего. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении данного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующей его действия как мелкое хулиганство.

В настоящий момент компетентными органами рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.