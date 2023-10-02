В центре Петербурга житель Хакасии во время ссоры ударилоппонента ножом

Вчера ночью около 00 часов 25 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, о том, что возле дома 61 по Московскому проспекту неизвестный нанес ему ножевое ранение.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу полицейские обнаружили с множественными ножевыми ранениями 44-летнего пострадавшего.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По «горячим следам» по подозрению в совершенном преступлении сотрудниками полиции был задержан 30-летний неработающий житель Республики Хакасия, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил потерпевшего ножом.

На месте преступления изъят нож.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ,

Ранее он был неоднократно судим, в том числе, по "тяжким" статьям Уголовного Кодекса.