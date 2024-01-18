На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами

Сегодня днем, 18 января около 15 часов 45 минут на 96 километре трассы А-180 «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области 47-летняя женщина - водитель, управляя автомашиной «Шевроле Авео» на левом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом, под управлением 42-летнего водителя, а также с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, под управлением водителя, 1973 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшестия женщина - водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.