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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину

На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту аварии на проспекте Авиаконструкторов

21 июня, в 22:30, напротив дома номер 69 по проспекту Авиаконструкторов, произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Хендай Солярис", допустил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 51-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате столкновения, женщина получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного инцидента. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и определение степени ответственности каждого участника дорожного движения.

Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход
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