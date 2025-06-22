На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину

21 июня, в 22:30, напротив дома номер 69 по проспекту Авиаконструкторов, произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Хендай Солярис", допустил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 51-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате столкновения, женщина получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного инцидента. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и определение степени ответственности каждого участника дорожного движения.