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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка

В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда иномарки на 10-летнего ребенка в Приморском районе

22 июня, в 15 часов 50 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома номер 5, корпус 1 по улице Лидии Зверевой. 62-летний водитель автомобиля марки «Хонда», перемещаясь по придомовой территории, допустил столкновение с десятилетним мальчиком, внезапно появившимся на проезжей части.

Вследствие данного инцидента, несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия с целью установления всех деталей и причин инцидента.

Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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