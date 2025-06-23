В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка

22 июня, в 15 часов 50 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома номер 5, корпус 1 по улице Лидии Зверевой. 62-летний водитель автомобиля марки «Хонда», перемещаясь по придомовой территории, допустил столкновение с десятилетним мальчиком, внезапно появившимся на проезжей части.

Вследствие данного инцидента, несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия с целью установления всех деталей и причин инцидента.