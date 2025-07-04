На Арцеуловской аллее иномарка сбила трехлетнюю девочку

Вечером 3 июля 2025 года, в 19 часов 25 минут, напротив дома номер 19 по Арцеуловской аллее произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатилетний гражданин, зарегистрированный в Республике Карелия, находясь за рулем автомобиля марки «Чанган», совершил наезд на трехлетнюю девочку.

Предварительно установлено, что ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, в месте, не предназначенном для пешеходного перехода, в результате недостаточного контроля со стороны родителей.

В результате столкновения с автомобилем, девочка получила серьезные травмы и была немедленно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшего инцидента для установления всех деталей и причин аварии, а также определения степени ответственности участников дорожного движения.