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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги

В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Лужского района Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку в городе Луга 

В полицию Лужского района Ленинградской области 3 июля 2025 года в 15:25 поступил звонок от женщины, заявившей о том, что её 86-летняя мать, проживающая в городе Луга-3, отдала курьеру 150 000 рублей.

По словам пожилой женщины, она стала жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" и передала денежные средства курьеру, полагая, что таким образом избежит уголовного преследования для своей внучки.

Сотрудниками полиции установлено, что курьер скрылся с места преступления на автомобиле "Hyundai Solaris".

В 21:10 того же дня, 3 июля 2025 года, в поселке Оредеж, у дома №1 по улице Комсомола, экипажем Государственной инспекции безопасности дорожного движения был остановлен указанный автомобиль под управлением 25-летнего водителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Преступник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, мошенничество, пенсионеры
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