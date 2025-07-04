В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги

В полицию Лужского района Ленинградской области 3 июля 2025 года в 15:25 поступил звонок от женщины, заявившей о том, что её 86-летняя мать, проживающая в городе Луга-3, отдала курьеру 150 000 рублей.

По словам пожилой женщины, она стала жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" и передала денежные средства курьеру, полагая, что таким образом избежит уголовного преследования для своей внучки.

Сотрудниками полиции установлено, что курьер скрылся с места преступления на автомобиле "Hyundai Solaris".

В 21:10 того же дня, 3 июля 2025 года, в поселке Оредеж, у дома №1 по улице Комсомола, экипажем Государственной инспекции безопасности дорожного движения был остановлен указанный автомобиль под управлением 25-летнего водителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Преступник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.