Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших учительницу из Кудрово

25 мая в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 64-летней гражданки, проживающей в доме номер 5 по Ленинградской улице в городе Кудрово.

Женщина, занимающая должность учителя, сообщила, что после телефонного разговора с неустановленным лицом, действовавшим под видом сотрудника службы безопасности банка, передала прибывшему по ее адресу курьеру банковскую карту, принадлежащую ей, а также конфиденциальный пароль от этой карты, полагая, что таким образом защищает свои финансовые активы.

Впоследствии потерпевшая осознала, что стала жертвой обманных действий, и обратилась за помощью в полицию. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 2 миллиона рублей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан курьер, причастный к совершению мошеннических действий.

Задержанным оказался 26-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за распространение наркотических веществ.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.