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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице

В Петербурге задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Приморского района задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице

Вечером 28 июня 2025 года, около 19 часов 15 минут, в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление от гражданки 45 лет. Заявительница сообщила о совершенном в отношении нее грабеже: возле дома номер 7 на Аэродромной улице неизвестный субъект насильственно завладел принадлежащими ей золотыми серьгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 1 июля 2025 года, в 10:00, сотрудниками полиции у дома номер 15 по улице Генерала Хрулева был задержан мужчина 44 лет, подозреваемый в совершении указанного преступления. Установлено, что задержанный является местным жителем и проживает в том же доме. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенные золотые серьги были обнаружены и изъяты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, соединенный с насилием).

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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