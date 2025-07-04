В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда

27 июня 2025 года в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 31-летней петербурженки о пропаже ее велосипеда. Согласно заявлению, кража произошла в подъезде дома номер 34 по улице Типанова. Злоумышленник перекусил противоугонный трос, которым был закреплен велосипед.

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в 6 500 рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 2 июля 2025 года, сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина одного из государств Закавказья по подозрению в совершении указанного преступления. Задержанный проживал в съемной квартире, расположенной в доме номер 47 по Витебскому проспекту.

Установлено, что задержанный осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего в одном из продуктовых магазинов.

Похищенное имущество, а именно велосипед, было изъято у подозреваемого и возвращено законной владелице.

В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.