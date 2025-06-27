В Приморском районе поймали домушника

В полицию Приморского района Санкт-Петербурга 24 июня в 01:52 поступило сообщение от 45-летнего сотрудника коммерческой организации. Заявитель сообщил о незаконном проникновении в его двухкомнатную квартиру, находящуюся на пятом этаже дома номер 32, корпус 3 по Комендантскому проспекту. Злоумышленник похитил ювелирные украшения из шкатулок, причинив ущерб на сумму 650 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Приморского района, возле дома номер 45, корпус 1 по Планерной улице был задержан 51-летний гражданин, проживающий в Лужском районе Ленинградской области. Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.