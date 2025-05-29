В Невском районе пенсионер отдал мошенникам более 43 млн рублей

Накануне днем, 28 мая около 11 часов 55 минут в отделение полиции Невского района Петербурга поступило заявление от 91-летнего ветерана блокадного Ленинграда, проживающего по адресу: улица Коллонтай, дом 17.

По словам заявителя, в период с 19 по 27 мая текущего года ему систематически звонила неизвестная особа, которая, прибегнув к обману, склонила его к передаче денежных средств в размере 43 399 360 рублей некоему курьеру. Встреча с курьером состоялась 21 мая возле дома номер 4 по Искровскому проспекту.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.