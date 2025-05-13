В поселке Федоровское неизвестные похитили из офиса бизнесмена два сейфа с деньгами

Накануне днем, 12 мая 2025 года около 12 часов 15 минут, в отделение полиции Тосненского района Ленинградской области поступило заявление от 58-летнего частного предпринимателя. Он рассказал о преступном проникновении в офис его компании, расположенный в промышленной зоне поселка Федоровское на Почтовой улице. Злоумышленники, проникнув в помещение, применили физическую силу, связали предпринимателя скотчем и пластиковыми хомутами. Затем они совершили кражу двух сейфов, в которых находились денежные средства в размере 6 миллионов рублей, а также мобильный телефон. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности.