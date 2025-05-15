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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника

В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже школьника на Новоизмайловском проспекте

14 мая в отделение полиции Московского района Петербурга поступило сообщение от шестнадцатилетнего ученика десятого класса. В своем обращении он указал, что около трех часов дня неподалеку от дома номер 79 по Новоизмайловскому проспекту на него было совершено нападение с целью ограбления. Неизвестный злоумышленник похитил у подростка мобильный телефон.

Материальный ущерб от действий преступника оценивается в 80 000 рублей.

В тот же день, примерно в 20:00, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержание произошло у дома номер 37, корпус 2 по Варшавской улице. Задержанным оказался 23-летний гражданин, зарегистрированный в городе Новосибирске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похищенное имущество, а именно мобильный телефон, изъято и будет возвращено законному владельцу.

Источник: ГУ МВД
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