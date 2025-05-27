В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

26 мая 2025 года в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 85-летней пенсионерки, проживающей в доме номер 147 по Ленинскому проспекту. В своем обращении женщина сообщила, что 23 мая текущего года ей поступали звонки с неизвестных номеров. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости защиты ее сбережений, убедили потерпевшую передать злоумышленникам денежные средства в размере 650 000 рублей.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, была установлена предварительная причастность к совершению данного преступления 21-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности по подозрению в совершении аналогичного противоправного деяния.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.