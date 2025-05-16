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В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже алкомаркета

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в грабеже алкомаркета в Спасском переулке

Днем 15 мая в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о задержании в магазине, расположенном в доме номер 2/44 по Спасскому переулку, гражданина, совершившего кражу алкогольной продукции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 28-летний безработный житель Фрунзенского района подозревается в совершении попытки хищения товара, а также в нанесении телесных повреждений в виде нескольких ударов кулаком в область лица двадцатидвухлетнему мужчине.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, в связи с чем он обратился в соответствующее учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж).

В отношении указанного лица применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж
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