В Петербурге полицейские задержали второго подозреваемого в порче «Знамени Победы»

22 июня 2025 года, в 19 часов 40 минут, в дежурную часть полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение об акте вандализма. Согласно поступившей информации, по адресу: улица Танкиста Хрустицкого, дом 7, было обнаружено сорванное и разорванное "Знамя Победы", лежащее на земле у торца здания.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 23 июня, правоохранительными органами был установлен и задержан молодой человек 2008 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.

Кроме того, 24 июня 2025 года, в 20 часов 10 минут, в рамках оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 38 по улице Зины Портновой был задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в соучастии в указанном преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как реабилитация нацизма. Задержанные лица содержатся под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.