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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали подозреваемых в магазинном грабеже

В центре Петербурга задержали подозреваемых в магазинном грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района Петербурга задержали подозреваемых в магазинном грабеже

Вечером 29 ноября 2023 года, около 21 часа 20 минут полицейские Центрального района Петербурга получили сообщение о краже товара из магазина, которое поступило от 24-летнего товароведа, работающего в одном из магазинов на улице Маяковского, дом 30. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что в торговом зале магазина было трое неизвестных лиц. Они попытались украсть товар, но не смогли пронести его через расчетно-кассовый узел без оплаты. Когда товаровед попытался остановить их, они нанесли ему телесные повреждения.

После оказания медицинской помощи работнику магазина было предписано амбулаторное лечение, и его состояние было оценено как удовлетворительное.

Вскоре после происшествия, в районе магазина, патрульно-постовой службой были задержаны трое подозреваемых в возрасте 21-22 лет. Двое из них имели ранее судимости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, относящейся к грабежу.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, двое подозреваемых были задержаны. Полиция продолжает расследование данного случая, собирая дополнительную информацию и доказательства, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж магазин
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