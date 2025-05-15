ента новостей

13:21
На шоссе Революции кофликт троих мужчин закончился стрельбой
13:14
Пенсионерка с Боровой улицы перевела мошенникам 235 тысяч рублей
13:06
В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников
13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
10:11
В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»
10:11
Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы
10:03
Губернатор Петербурга отчитался перед депутатами Законодательного собрания за 2024 год
09:57
Беглов о медицинской сфере СПБ
09:31
На трассе "Сканднавия" столкнулись два большегруза
00:33
Фиаско «Зенита» в кубковом финале с ЦСКА – 0:2 с пропущенным в компенсированное ко второму тайму время решающим голом и проигрыш по пенальти
21:52
Четыре матча состоялись на ЧМ по хоккею 13 мая: Германия и Латвия одержали крупные победы, Казахстан проиграл Венгрии, канадцы разгромили французов
17:13
Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
17:10
Выставка «Великая Победа! Память поколений»
17:08
Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»
17:05
Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»
16:59
В Ленобласти высадили более 400 метровых елей, которые образуют геоглиф «ПОБЕДА»
16:51
В Петербурге собираются построить 10 новых станций метро
15:25
Автокредитование в СПб сократилось более чем вдвое
14:43
Контроль за уборкой в СПБ вернули городу
14:33
На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину
12:01
На улице Бурцева подростки стреляли из пневматики из окон квартиры
11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
11:16
На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика
11:04
В Колпино байкер пострадал в ДТП с иномаркой
10:52
Оперативники задержали двух мигрантов, порезавших трех соотечественников в Янино
10:04
Сколько получают риелторы?
09:42
«Водоканал в СПб» выявил нарушителей по засорам
01:24
Сокрушительным поражением со счётом 0:5 от клуба «Торпедо-Горький» завершило сезон в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников

В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали несовершеннолетнюю курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Альпийского переулка

14 мая в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило обращение от 90-летней гражданки, проживающей в доме номер 45 по Альпийскому переулку. В своем заявлении пожилая женщина указала, что 11 мая ей поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости обеспечения безопасности ее финансовых активов, склонили ее к передаче денежных средств в размере 479 878 рублей курьеру в несколько этапов.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 14 мая в 17:00, в момент передачи денежных средств, сотрудниками уголовного розыска была задержана 17-летняя девушка. Она подозревается в причастности к совершению указанного преступления.

Задержанная несовершеннолетняя была допрошена в установленном порядке, после чего помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления возможных соучастников преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-10-2022, 19:07
В Петербурге задержана 17-летняя девушка-курьер забравшая у пенсионерки 300 тысяч рублей
17-02-2021, 10:21
В Петербурге циганка сняла порчу за миллион рублей
30-08-2024, 11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе
9-12-2022, 12:56
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве
29-08-2024, 12:14
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с Гражданского проспекта
Вчера, 12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
Вчера, 14:33
На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль
Вчера, 11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
Вчера, 11:16
На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх