В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников

14 мая в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило обращение от 90-летней гражданки, проживающей в доме номер 45 по Альпийскому переулку. В своем заявлении пожилая женщина указала, что 11 мая ей поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости обеспечения безопасности ее финансовых активов, склонили ее к передаче денежных средств в размере 479 878 рублей курьеру в несколько этапов.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 14 мая в 17:00, в момент передачи денежных средств, сотрудниками уголовного розыска была задержана 17-летняя девушка. Она подозревается в причастности к совершению указанного преступления.

Задержанная несовершеннолетняя была допрошена в установленном порядке, после чего помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления возможных соучастников преступления.