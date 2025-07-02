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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера 

28 июня в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга обратился гражданин в возрасте 75 лет, проживающий в доме номер 26 по Корпусной улице. В своем заявлении он указал, что в период с 19 по 25 июня ему поступали телефонные звонки от неустановленного лица, которое представилось сотрудником службы доставки. Звонивший сообщил о наличии заказа, требующего для получения предоставления определенного кода, что и было выполнено заявителем.

Впоследствии потерпевшему позвонили неизвестные, представившиеся представителями организации по защите от мошеннических действий. Используя ложный предлог обеспечения сохранности его финансовых активов, они убедили мужчину передать курьеру денежные средства в общей сумме 11 382 647 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

30 июня в 16 часов 30 минут возле дома номер 6 по улице Воскова сотрудниками уголовного розыска был задержан 16-летний подросток, подозреваемый в выполнении курьерских функций в рамках указанной мошеннической схемы.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
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