В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве

18 ноября 2022 года днем около 15 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 84-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 50 тысяч рублей.

По данному факту быор возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 12 часов 55 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 124 по улице Варшавской по подозрению в совершении указанного преступления задержана 44-летняя неработающая женщина.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативные мероприятия по установлению ее причастности к совершению аналогичных преступлений.