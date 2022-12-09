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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве

В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

18 ноября 2022 года днем около 15 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 84-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 50 тысяч рублей.

По данному факту быор возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 12 часов 55 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 124 по улице Варшавской по подозрению в совершении указанного преступления задержана 44-летняя неработающая женщина.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативные мероприятия по установлению ее причастности к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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