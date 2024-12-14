В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Лужской улицы

6 декабря к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратился 75-летний мужчина, проживающий в доме по Лужской улице.

Пенсионер рассказал стражам порядка, что в период с 4 по 6 декабря ему неоднократно звонили неизвестные, которые, введя его в заблуждение, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили его 6 декабря у парадной по месту жительства передать неизвестному курьеру 719 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ.

Вчера вечером, 13 декабря около 16 часов 00 минут возле дома 9 по Лужской улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 20-летнего юношу.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.