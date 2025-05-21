В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера с улицы Кибальчича

Вечером 19 мая 2025 года, около 21 часа 10 минут, в отделение полиции Невского района Петербурга поступило заявление от 86-летнего гражданина, проживающего в доме номер 16 по улице Кибальчича. Заявитель сообщил, что 16 мая текущего года ему поступил звонок от неустановленного лица, которое проинформировало о завершении срока действия договора на обслуживание телефонной линии и необходимости его возобновления.

Впоследствии с ним связался некий "юрист", представившийся сотрудником "Комитета банковского надзора". Звонивший сообщил о проводимой в отношении пенсионера проверке, мотивируя это тем, что ранее он контактировал с мошенником. Под ложным предлогом обеспечения безопасности сбережений, "юрист" убедил пожилого человека передать курьеру сумму в размере 250 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

20 мая 2025 года, в 12 часов 25 минут, оперативной группой уголовного розыска возле дома номер 7 по Гжатской улице был задержан 19-летний студент технического колледжа, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.