В Дубровке ищут хулигана, стрелявшего по окнам дома

В правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области 29 июня поступило заявление от гражданки 67 лет, зарегистрированной по адресу: поселок Дубровка, улица Школьная, дом 25. Заявительница, являющаяся пенсионеркой, проинформировала о наличии повреждений, имеющих признаки причинения пневматическим оружием, на лоджии и внешней стене ее жилого дома.

В связи с указанным происшествием возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, причастного к совершению данного противоправного деяния.