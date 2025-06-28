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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб

В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту смертельного ДТП

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 28 июня 2025 года, приблизительно в 00:10 было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, гражданин 1963 года рождения, управлявший транспортным средством марки «Лада Приора», следовал по Большеохтинскому проспекту в направлении улицы Панфилова и вблизи дома номер 13/4 совершил столкновение со светофорным столбом.

В результате данного инцидента водитель «Лады Приоры» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин, приведших к указанному дорожно-транспортному происшествию, для установления всех деталей произошедшего.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП
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