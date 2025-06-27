В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына

Приблизительно в 19 часов 00 минут 26 июня 2025 года в деревне Петровские Бабы, расположенной в Лужском районе Ленинградской области, произошел дорожный инцидент.

20-летняя дама, находясь на территории дачного участка и не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем марки «КИА Спектра». Совершая маневр задним ходом, она допустила наезд на своего четырехлетнего сына. Ребенок получил множественные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.