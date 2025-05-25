В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку

Накануне вечером, 24 мая 2025 года около 21 часа 05 минут в Парголово, возле дома номер 13 по улице Николая Рубцова, произошел инцидент с участием несовершеннолетних. Шестнадцатилетняя девушка, управлявшая электрическим самокатом, допустила столкновение с семилетней девочкой, следовавшей в сопровождении взрослых.

В результате данного происшествия юная пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Цель проверки - установить все детали инцидента и определить степень ответственности каждого из участников.