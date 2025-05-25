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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку

В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Парголово, где электросамокатчица сбила 7 - летнего ребенка  

Накануне вечером, 24 мая 2025 года около 21 часа 05 минут в Парголово, возле дома номер 13 по улице Николая Рубцова,  произошел инцидент с участием несовершеннолетних. Шестнадцатилетняя девушка, управлявшая электрическим самокатом, допустила столкновение с семилетней девочкой, следовавшей в сопровождении взрослых.

В результате данного происшествия юная пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Цель проверки - установить все детали инцидента и определить степень ответственности каждого из участников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, ДТП, самокаты, пострадавший пешеход, дети
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