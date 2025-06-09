На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка

Вчера днем, 8 июня около 15:00, на Наличной улице, возле дома номер 41/14, произошел инцидент. 35-летний водитель, управляя автомобилем марки "Лада Калина", допустил столкновение с двухлетним ребенком. Мальчик неожиданно выбежал из подъезда в направлении припаркованных транспортных средств.

В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.