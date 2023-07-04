В Приморском районе задержан мужчина ударивший ножом прохожего

Минувшем воскресеньем к полицейским Приморского района поступило сообщение от 28-летней женщины о том, что возле дома 29 корпус 1 по проспекту Королева неизвестный ударил ножом её 27-летнего мужа.

Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением, в тяжелом состоянии, госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера вечером около 18 часов 20 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 19 корпус 2 по Коломяжскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержан 54-летний петербуржец.

Установлено, что в результате внезапно возникшего словесного конфликта подозреваемый ударил ножом мужа заявительницы.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.