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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине

В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Тихвинского района Ленобласти задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

2 июня в правоохранительные органы Тихвинского района Ленинградской области поступило заявление от 68-летней гражданки, проживающей в доме номер 27, расположенном в 6-м микрорайоне города Тихвин. В своем обращении пенсионерка сообщила о пропаже принадлежащих ей драгоценностей.

Согласно показаниям заявительницы, в период времени с 1 марта по 26 мая, неустановленное лицо, путем несанкционированного проникновения, совершило хищение ювелирных изделий из её однокомнатной квартиры. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в 150 000 рублей.

В день обращения, на основании предоставленных данных, было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

3 июня, в 10:00, в населенном пункте Кайвакса, находящемся в Тихвинском районе, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 29-летний безработный гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, кража
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