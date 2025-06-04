В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине

2 июня в правоохранительные органы Тихвинского района Ленинградской области поступило заявление от 68-летней гражданки, проживающей в доме номер 27, расположенном в 6-м микрорайоне города Тихвин. В своем обращении пенсионерка сообщила о пропаже принадлежащих ей драгоценностей.

Согласно показаниям заявительницы, в период времени с 1 марта по 26 мая, неустановленное лицо, путем несанкционированного проникновения, совершило хищение ювелирных изделий из её однокомнатной квартиры. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в 150 000 рублей.

В день обращения, на основании предоставленных данных, было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

3 июня, в 10:00, в населенном пункте Кайвакса, находящемся в Тихвинском районе, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 29-летний безработный гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления.