В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на стилиста

В полицию Приморского района от стилиста поступило сообщение, что к нему в квартиру дома по улице Мебельной пришёл неизвестный мужчина под предлогом получения парикмахерских услуг. Угрожая применением предмета, похожего на нож, он открыто похитил денежные средства в сумме 23 тысячи рублей, а также имущество, принадлежащее гражданину, на общую сумму 200 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего, злоумышленник нашёл его через социальные сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в доме 7/1 по улице Ватутинской города Москвы был установлен и задержан безработный 29-летний гражданин среднеазиатской республики, ранее судимый за грабеж, который изобличён в совершении вышеуказанного преступления.

Похищенное изъято частично. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.